Bret Stephens har länge varit den intressantaste kolumnisten i Wall Street Journal. Han har nu lämnat WSJ för att i stället skriva i New York Times. Hans första krönika i NYT är vass och tänkvärd, en varning till alla de som använder den s k klimatfrågan som närmast en sekulär religion med enkla svar.

Men det kan idag när så mycket i medierna handlar om president Trumps första hundra dagar finnas goda skäl att påminna om Stephens insiktsfulla krönika från januari där han berättar för Angela Merkel om hur man ska se på Trump i Vita huset.

I FT Weekend skriver Demetri Sevastopulo träffsäkert om ”The court of King Donald”.

Här vad jag skrev om Stephens krönika på samma tema - alltså skriven innan Trump ens tillträtt som president.

Samling kring hovet i Vita huset

Bret Stephens har idag en magnifik krönika i Wall Street Journal där han ger lästips till Angela Merkel och andra i den internationella storpolitiken som vill söka förstå sig på USAs nye president.

Han rekommenderar bland annat böcker om kung Henrik VIII och dennes hov.

De som tror att den nya administrationens regeringsmedlemmar kommer att ha något sakpolitiskt inflytande har missat grundfakta, skriver han och beskriver kung Donalds hov:

The Trump presidency is not an administration in the usual sense. It’s a royal court. The family rules. Bloodlines count. Princes and princesses wield real political power and guard the king’s treasures. Proofs of loyalty are delivered in the coin of conspicuous flattery and aggressive denunciation of critics. A suspicious, prickly and capricious ruler relies on confidants, not ministers, and treats his parliament with disdain. Queens from foreign lands come and go.

Det handlar inte om en vanlig regering utan om ett kungligt hov där familjen styr.