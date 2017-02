Hotet om grexit tornar upp sig igen

Sju års djup kris har raderat ut en fjärdedel av Greklands ekonomi. Skatter har höjts, pensioner halverats och neddragningar har skapat stora problem med bland annat läkemedelsförsörjning och en arbetslöshet på 23 procent.

Greklands skuldberg uppgår till drygt 350 miljarder euro, vilket motsvarar 32 432 euro per invånare. Sedan landets ekonomi krympt med en fjärdedel under krisen innebär detta en skuld på 180 procent av BNP. IMF:s ekonomer räknar med att med dagens förutsättningar kommer skuldbördan fortsätta växa till 275 procent av BNP 2060.

Under återstoden av 2017 ska Grekland amortera och betala räntor på statsskulden för sammanlagt nästan 27 miljarder euro. Betalningskraven utgörs av nästan 15 miljarder i så kallade statsskuldväxlar (korta lån) och nästan 12 miljarder av amorteringar och räntor som ska betalas till Europeiska centralbanken (ECB), Internationella valutafonden (IMF) och Europeiska investeringsbanken (EIB).

Källa: Bruegel Institute, IMF, The Wall Street Journal