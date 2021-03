Hotet mot den svenska vaccinationsviljan

Israel, Storbritannien, Chile, USA, Serbien och Malta. Listan på länder som ligger före Sverige i antalet givna vaccindoser mot covid-19 kan göras lång. Sverige kommer först på 30:e plats, med 12,3 givna doser per 100 personer (enligt Our World in Data).

Trots det har den nationelle vaccinsamordnaren, Richard Bergström, aldrig varit särskilt orolig. Detta eftersom Sverige haft något som många andra länder har saknat: en nästan märkligt hög vaccinationsvilja. För den stora utmaningen, säger han, kommer när den breda allmänheten ska erbjudas vaccin.