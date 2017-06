Resenärer på jakt efter hotellupplevelser utöver det vanliga bör kasta ett getöga på något av dessa boenden. Det är inget för pälsallergiker, men alla vi andra får en unik chans att komma riktigt nära djur vi bara sett på film.

Jamala Wildlife Lodge, Australien

Foto: Pressbild/Jamala Wildlife Lodge

Glida ner i badkaret med en brunbjörn nosandes i nacken? Nja, men nästan! Väljer du att bo i någon av australiska Jamala Wildlife Lodges bungalows så är det enda som skiljer dig från både björn, lejon och tiger en tjock glasvägg. Hotellet ligger i anslutning till staden Canberras National Zoo & Aquarium och passar därför perfekt för barnfamiljer sugna på äventyr.

Giraffe Manor, Kenya

Foto: Pressbild/Giraffe Manor

Det är inte bara gäster och personal som trippar runt i omgivningarna kring boutiquehotellet Giraffe Manor. På anläggningens stora ägor utanför bullriga Nairobi bor även en grupp Rotshildgiraffer. Främst ser man dem runt hotellet på morgonen eller under sen eftermiddag, bli inte förvånad om du under frukosten får en extra mun att mätta vid bordet. Djuren sticker nämligen ofta in sina långa halsar genom de öppna fönsterna för att kolla om du möjligen har något gott att bjuda på.

Sanctuary Makanyane Luxury Safari Lodge, Sydafrika

Foto: Pressbild/Sanctuary Makanyane Luxury Safari Lodge

Madikwe Game Reserve är Sydafrikas femte största naturreservat och breder ut sig över hela 70 000 hektar mark. Ungefär fyra timmar från Johannesburg, inuti reservatet, kan du checka in på lyxiga Sanctuary Makanyane Luxury Safari Lodge. Här bor du mitt bland djuren, på natten är det inte ovanligt att höra vegetationen prassla och knaka när djur som elefanter, bufflar och leoparder letar sig fram genom djungeln.

State Game Lodge, USA

Foto: Pressbild/State Game Lodge

På 1920-talet grundades det naturnära hotellet State Game Lodge i den amerikanska delstaten South Dakota. Än i dag ligger byggnaden tryggt inbäddad i en dalgång bland frodiga ek- och björkträd. Området är så attraktivt att man under sommaren 1927 fick den dåvarande amerikanska presidenten Calvin Coolidge med sin familj som gäster. De spenderade hela sommaren där för att kunna vara nära naturen. I området vandrar över tusen bisonoxar omkring och gäster kan med hotellet som utgångspunkt följa med på jeepsafaris som ger första gradens närkontakt med djuren.