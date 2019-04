Under flera timmar hotades mannen med kniv och batong samtidigt som två män sökte igenom hans lägenhet i Kalmar. Nu åtalas två män i 30-årsåldern misstänkta för grovt rån, rapporterar SVT Nyheter Småland. Lägenhetsinnehavaren tvingades sitta på en stol under rånet och stängdes senare in på toaletten där han bands fast.