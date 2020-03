Svea hovrätt skärper straffen för fyra ungdomar i åldrarna 16–21 år för människorov och rån. De döms för att i augusti förra året under knivhot ha tvingat in en 21-årig man i en bil i södra Stockholm och rånat honom. Rånoffret hölls sedan kvar i bilen och kördes runt i nära nio timmar. Under den tiden blev han slagen, rispad med kniv och hotad med att injiceras med heroin.