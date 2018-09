Höstens krognytt: NK:s storsatsning och nya kluster

En blir flera

Taverina Foto: Niklas Alexandersson

Det är flera restauranger som utökar och öppnar systerkrogar. En del av Taverna Brillo har blivit Taverina – som under benämningen fast slow food serverar enklare men prisvärda rätter (merparten under 125 kr) lagade på lokalproducerade och ekologiska råvaror. Smakmässigt kommer inspirationen från Medelhavet. 70 sittplatser finns och maten kan beställas och betalas via en app.

Även Mr Voon utökar – på Mäster Samuelsgatan öppnas bakfickan Street Bar med en meny på asiatisk street food, men också hamburgare och pizza.

Och så har vi Portal vid Sankt Eriksplan. På andra sidan portalen öppnade nyligen Portal Bar, som förutom lunch erbjuder mindre rätter från ett öppet kök, hantverksöl, cocktails och vin.