Udda, otippat, inspirerande. SvD Resor har valt ut höstens mest konstfulla anledningar att lämna vardagen för en museihelg.

SCHIRN KUNSTHALLE

Wildnis

Römerberg 6, Frankurt am Main

schirn.de

Annons X

Vildmarken ruvar på fantasier, mystik och enstaka enhörningar. Kanske mer än någonsin i dessa tider då det finns allt mindre orörd natur kvar. Utmärkta Schirn künsthalle ägnar en hel utställning åt öppna landskap och djur, samt människans relation till desamma. Självklart finns Henri Rousseau på plats, liksom Max Ernst, vars alter ego var en fågel som hette Loplop. Också på Schirn i höst: König der tiere, en uttömmande exposé av Wilhelm Kuhnerts relativt okända, östafrikanska storviltsmålningar, skapade mellan 1891 och 1912 då delar av kontinenten var koloniserad av Tyskland.

Visas 1 nov-3 feb 2019

NATIONAL PORTRAIT GALLERY

Michael Jackson: On the wall

St. Martin’s Place, London

npg.org.uk

I onsdags skulle Michael Jackson ha fyllt 60 år. Svallvågorna av popkungens oeuvre fortsätter än idag att plaska genom både populär­ och finkultur. Han hade naturligtvis ett enormt inflytande på samtida musik, musikvideor, dans, koreografi och mode, men hans inflytande över den nutida konsten har fram tills nu varit ett oskrivet kapitel. Sedan Andy Warhol odödliggjorde honom 1982 har Jackson blivit en av de visuella konsternas mest avbildade kulturella ikoner. Och det är inte vem som helst som porträtterat honom, bland de 40 medverkande konstnärerna finns idel superkändisar; Keith Haring, Klara Lidén, David LaChapelle, Catherine Opie, Louise Lawler, Mark Ryden och Kehinde Wiley för att nämna några. Verken är hämtade från offentliga och privata samlingar över hela världen.

Visas fram till 21 oktober.

WIEN MUSEUM

Mit Haut Und Haar

Karlsplatz 8

wienmuseum.at

Eurovision­Conchitas peruk, kejsarinnan Elisabeths skön­hetskurer, ett mässingsbadkar, en Frankensteinartad antik hårtork, en hel hårsalong från 1900, sepiatonade fotografier och kitschiga reklamaffischer. Alltsammans finns att beskåda på utställningen Mit haut und haar, en välkammad exposé av fåfängans fyrverkeri som spänner från 1700-­talet och framåt. Den blickar in i spegeln hos frisörer, barberare, kosmeto­loger och perukmakare och utforskar våra vardagliga piff­- och puffrutiner. När började kvinnor bära kort hår? När blev hår politiskt? Vad är vackert, vad är fult? Vad menas med "blek och elegant"? När är läppstift ett vapen? Alla dessa frågor besvaras på Wien Museum, en skattkammare av österrikisk kultur som även bjuder på en matnyttig utställning om arkitekten Otto Wagner.

Visas fram till 6 januari.

GUGGENHEIM BILBAO

Joana Casconcelos, Soy Tu Espejo

Abandoibarra Etorb. 2

guggenheim-bilbao.eus

Guggenheim Bilbaos änd­lösa atrium är just nu fyllt av ett amöbaliknande verk, en virkad skulptur som böljar mel­lan våningsplanen från golv till tak. Den är signerad Joana Vasconcelos, en av Portugals mest firade nutida konstnärer. Hon utforskar våra vardagstings emotionella värden genom att skapa enorma skulpturer av plastbestick, skor, stekpannor och speglar. En revolver gjord av 168 analoga telefoner pekar på våldet som masskommuni­kationens makt kan frammana. En förgylld helikopter täckt av kristaller och strutsfjädrar allu­derar till det franska hovets över­ dådiga estetik, den föreslår även en återgång till begynnelsen och förvandling från maskin till djur. Missa inte heller en måltid på museets utsökta krog Nerua där Josean Alija lagar eteriska tolkningar av det baskiska köket.

Visas fram till 11 nov.

MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

Pure Rubens

Museumpark 18, Rotterdam

boijmans.nl

Boijmans van Beuningen i Rotterdam hamnar ofta

i skymundan av de stora museerna i Amsterdam. Det är dock väl värt ett besök då man ofta bjuder på ett tankeväckande utbud konst och design; från legendariska Brueghel den äldres Babels Torn, via Dalis läppsoffa till purfärska alster av samtidskonstnärer. Museet har även en betydande samling oljeskisser av Peter Paul Rubens, kollektionen är unik i Holland och bland de bästa i världen. Medan Rubens större verk skapades av idel assistenter är hans oljeskisser helt och hållet tecknade av honom själv. Pure Rubens vittnar om hejdlös fantasi och en förmåga att berätta fabulöst detaljerade historier. Utställningen är ett samarbete med Pradomuseet i Madrid och består av 65 skisser, somliga på långväga lån.

Visas fram till 13 januari.

MUSEUM FRIEDER BURDA

James Turrell, The substance of light

Lichtentaler Allee 8B, Baden-Baden

museum-frieder-burda.de

Amerikanen James Turrell är den ogripbara konstens mästare. Hans immateriella trompe­l’œil­ verk är minimalistiska gåtor som badar betraktaren i ljus och slukar densamma i en eterisk neonvärld som testar gränserna för perceptionsförmågan. En sensuell, spirituell och meditativ upplevelse. Höstens utställning inbegriper diverse optiska illusioner, däribland Sloan Red; ett banbrytande verk som får projicerade, geometriska ljusobjekt att flyta i luften. Turrells långtidsprojekt Roden Crater finns också representerat, en slocknad vulkan i Arizona­ öknen som han sedan 1979 sakta konverterar till ett observatorium för himmelska fenomen. Entrébiljetten till Rodenkratern är astronomisk, om du ens kan få in en fot där. Det är betydligt enklare och billigare att se en bit av den Baden­Baden.

Visas fram till 28 oktober.

FONDATION MAEGHT

FONDATION MAEGHT

Jan Fabre, Ma Nation: L’Imagination

Saint-Paul de Vence, franska Rivieran

fondation-maeght.com

Om du hade vett nog att hålla dig undan Rivieran under hög­ sommaren förtjänar du en visit till den asurblå kusten på höst­ kanten då turist­tingeltanglet ebbat ut. Väl där får du inte missa ett besök på Fondation Maeght vars formidabla Josep Lluís Sert­designade museum är ett under av 1960-­talsarkitektur. Miro, Chagall, Calder och de andra har just nu sällskap av belgiske skulptören Jan Fabres drömska, underfundiga och samtidigt makabra marmorverk som utforskar psyket, kroppen, drömmar och framförallt fantasin, i konversation med vetenskapliga upptäckter.

Hans svala, mästerliga och sensuella skulpturer påminner om Berninis intrikata stordåd. Fabre är en surrealismens arvtagare, en visuell konstnär, designer och författare som även arbetat med teater och dans.

Visas fram till 11 november.

BELGRADS KULTURCENTER

The marvellous cacaphony

Trg republike 5, Kneza Mihaila

oktobarskisalon.org

The Marvellous Cacophony, eller den underbara kakafonin. Bara titeln räcker för att väcka vår nyfikenhet. Den syftar till det ökande oljudet som konstvärlden tycks föra. "Ismernas tid är förbi, vi befinner oss i en namnlös epok med oräkneliga konstcentra", menar kuratorerna av Serbiens 57:e oktobersalong. De har gjort ljuv musik av oljudet genom att bygga broar mellan konst och konstnärer från olika kulturer och generationer. Utställningarna breder ut sig över flera museer och gallerier kring Belgrad och inkluderar artister från jordens alla hörn, bland dem hushållsnamn som Olafur Eliasson, Anselm Kiefer, Yoko Ono, Tom Sachs, Cindy Sherman och Anicka Yi. Oktobersalongen grundades 1960 och är Serbiens största konstfestival, sedan 2004 har den även välkomnat utländska konstnärer.

Visas fram till 28 oktober.