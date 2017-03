The wind escorts the sky

Pontus Petterssons intresse för poesi, såväl egna som andras texter, som koreografiskt arbetsmaterial har varit ett tydligt och närmast karaktäristiskt inslag i flera av hans senare projekt. I ”Fragranced stories for my lovers” från 2014 ville han till exempel se språket som en lika viktiga beståndsdel i koreografin som dansarnas fysiska kroppar.

I nya ”The wind escorts the sky” är Pontus Pettersson inte själv med på scenen. Däremot är det hans dikter eller textfragment som de fyra dansarna på olika sätt, enskilt eller kollektivt, reciterar, läser eller omformulerar lite. Vid sidan av verket finns också hans diktsamling med samma titel, ”The wind escorts the sky”.

Det är också som om varje rörelse, duett eller solo, finns där för att dansarna ska göra sina kroppar redo inför de pågående läsningarna. Ibland söker de varandras närhet och när händer och spröda fingrar finjusteras eller armar sträcks ut är det som för att samla kraft. Samtidigt är Pontus Petterssons intresse för olika vardagsföremål minst lika närvarande som tidigare. I det här verket märks det mer i hur föremålen används än i konkreta loppmarknadsfynd.

Spegelfilt ur ”The wind escorts the sky”. Foto: Pontus Pettersson

Scenografin, ett svart-vit-rutigt dansgolv med några få saker på, framstår därför som en uppsättning möjligheter för dansarna att ljudligt undersöka eller lågmält interagera med. ”The wind escorts the sky” utgör också den andra delen i Petterssons pågående projekt ”Poetiska procedurer”. Lägger vi till performativa till poetiska procedurer får vi en passande beskrivning på såväl det nya verket som det första ”Writing wounds to heal/Mino” och det ännu pågående kollektiva ”The Poeticians” som alla tidigare ägt rum på Weld.

För även om han själv presenterar verket som en poesiuppläsning och en performance med dans så skulle jag främst vilja beskriva det som en iscensättning där de uttalade orden och lästa dikterna ges plats och kropp. Men inte på dansarnas bekostnad utan tillsammans med dem, som när de upprepar frasen ”The world reflected as soon as I open my mouth” från dikten ”Curtain call”.