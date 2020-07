I de förfallshistorier och krisscenarier som ofta ger puls åt kulturdebatten har flera kända aktörer haft en huvudroll. Såväl boken som litteraturen i dess helhet har placerats där. En annan figur som ofta sägs vara hotad och som ur visst perspektiv tycks röra en mindre skara människor, men vars funktion för det litterära systemet varit betydande, särskilt i modern tid, är kritiken. Med detta begrepp kan förstås rätt olika saker avses: från korta tycka-till-krönikor till tankevidgande teoretiska verk. Den som vill få en inblick i denna komplexa kultur kan med fördel bege sig till www.skriftserien.se. Där ligger en serie av böcker om ”kritiken som konst- och kunskapstradition” som Ariel förlag gett ut under det senaste årtioendet, nu i digitaliserad form – ett strålande initiativ!

Men vill man övertyga sig om kritikens livskraft och värde som genre i egen rätt, är det utan tvekan till själva utövandet man bör vända sig. Bredvid mig på skrivbordet ligger ett tvåbandsverk som ger viss tyngd åt ett sådant påstående. ”Circling the canon. The selected book reviews of Marjorie Perloff” (University of New Mexico Press) lyder titeln på de två volymerna som har redigerats av David Jonathan Bayot, varav den första fylls av artiklar i skiftande format från åren 1969–1994 medan volym nummer två täcker den följande perioden 1995–2017.