Hopp om snar seger mot IS i Afghanistan

Fakta: IS under press

Den extremistiska jihadistgruppen Islamiska staten (IS) har försökt att etablera sig i Afghanistan sedan 2014, även om rörelsen inte rönt lika stora framgångar där som i Irak och Syrien. I Afghanistan tros gruppen främst bestå av missnöjda medlemmar av andra rebellrörelser, däribland talibanerna.

Gruppen har främst fått fotfäste i provinsen Nangarhar där extremisterna gjort sig ökända för brutala övergrepp mot civila. Där har de stått under militär press sedan mitten av 2015, vilket lett till att de har förlorat mycket av det territorium som de kontrollerat där, vilket inte var särskilt mycket från början.

IS har pressats tillbaka av amerikanska drönar- och flygattacker, afghanska styrkor och talibaner.

Nangarhar är en av Afghanistans mest ekonomiskt viktiga provinser och en stor producent av jordbruksprodukter samt en viktig genomfartsled för export till Pakistan och andra länder.