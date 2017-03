Hongkongs ledare ska väljas

Hongkong är sedan 1997 ett så kallat speciellt administrativt område i Kina, efter att det lämnats tillbaka från Storbritannien som arrenderat området under 99 år.

Hongkong styrs enligt principen "ett land, två system", under vilken Kina gått med på att ge regionen en hög grad av självständighet och låta den behålla sitt ekonomiska och sociala system under 50 år.

Men Hongkong har aldrig varit fullt demokratiskt, och Peking har vetorätt när det gäller förändringar i det politiska systemet.