Hongkongs ”järnlady” mitt i krisen – vägrar vika ner sig

Hon sover bara tre till fem timmar per natt och beskrivs av The New York Times som en riktig arbetsnarkoman. Många som känner 62-åriga Carrie Lam målar upp henne som en skoningslös ledare som nästan alltid får sin vilja igenom.

– Carrie är extremt smart och väldigt, väldigt bestämd. Om hon fått för sig att göra något – så gör hon det, säger affärsledaren Allan Zeman till tidningen.