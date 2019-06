Gideon Rachman, Financial Times’ utrikeskommentator, anlade nyligen i en krönika om den senaste tiden skeende i Hong Kong ett mera långsiktigt perspektiv på vad som är ”Kina” och vad som kan hända framöver:

Geography and politics ensure that Taiwan is much better placed than Hong Kong to keep Beijing at arm’s length. Its continuing political and economic success is vital because it serves as a potential model for modern China, demonstrating that, whatever the Communist party says, there are no cultural or historical reasons why an ethnic Chinese society cannot also be a democracy. Some of the many millions of Chinese tourists who have visited Taiwan and Hong Kong must return home with new ideas about politics and press freedom. With luck, persistence and international support, Hong Kong and Taiwan may be able to keep the flame of a more liberal China alive until the mainland itself begins to change.

Av geografiska och politiska skäl är det lättare för Taiwan än för Hong Kong att hålla Beijing på armslängds avstånd. Taiwans fortsatta politiska och ekonomiska framgång är vital eftersom den tjänar som en potentiell modell för ett modernt Kina, som oavsett vad kommunistpartiet säger så finns det inga kulturella eller historiska skäl varför ett etniskt kinesiskt samhälle inte också skulle kunna vara en demokrati.,