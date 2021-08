”Keeping up with the Kardashians” har gått i graven och nu har det kommit en ny amerikansk familj att följa. Men likheterna är inte många. I realityserien ”Mitt oortodoxa liv” som hade premiär på Netflix i slutet av juli får vi följa Julia Haart och hennes familj. Haart är vd för Elite World Group. Det är stort, men ännu större när man känner till att hon bara för åtta år sedan levde i en ultraortodox sekt och aldrig pluggat eller jobbat i sitt liv.