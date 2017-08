Jeanne Moreau i ”Jules och Jim” och ”Falstaff”.

Sedan Emmanuelle Riva dog i januari i år har jag då och då tänkt: Jeanne Moreau finns i varje fall kvar. Av de riktigt stora franska skådespelerskorna, de som debuterade strax efter andra världskriget och kom att forma fransk film under 50-talet, återstår åtminstone hon. Nu är också Jeanne borta. Fast Jeanne var jag förstås aldrig med henne. Det närmaste jag kom henne i rummet var att sitta vid hennes grannbord på Brasserie Lipp för fyrtio år sedan. Upplevelsen av henne på filmduken var viktigare. Jag kunde säga att hon var den varmaste av alla skådespelerskor. Orson Welles som regisserade henne i tre av sina filmer – i Karen Blixenfilmatiseringen ”En odödlig historia” är hon enastående – menade också att hon var den största; han hade känt, spelat mot och regisserat många.

Vilka roller minns jag henne särskilt i? Ja, i åtminstone fyra. I Antonionis ”Natten” (1961) spelar hon Lidia, en uttråkad hustru till en framgångsrik författare. Hennes förmåga att gestalta likgiltighet och leda som förvandlas till nyfikenhet och förundran kommer fram i en lång scen där hon lämnar sin man på ett förlagsparty och ger sig ut på en planlös vandring i Milano. Hon iakttar gatuliv, pojkar som spelar fotboll, ett barn som gråter, några män som slåss – i scenen yttrar hon inte ett ord men förmedlar en fenomenal närvaro med ytterst små medel. Hon är helt enkelt där.

När hon till kompositören Serge Rezvanis gitarrackompanjemang sjunger ”Le tourbillon” (Virveln) i Truffauts ”Jules och Jim” (1962) gör hon inte bara sin mest beundrade artistiska insats (två och en halv miljon visningar på Youtube) utan ger oss också ett av filmhistoriens vackraste och mest magiska ögonblick. Jag såg filmen i tidiga tonåren och har förundrats när jag gång på gång ser om den över hur outslitligt framförandet är. Scenen med sången är filmkonstens ”Mona Lisa”, självklar, enkel och gåtfull på en och samma gång.

Sjunger gör hon också i Fassbinders sista film ”Matrosen och stjärnan” (”Querelle”, 1982). Här är det en tonsättning av Oscar Wildes ”Ballad of Reading gaol”) och sångens ord ”Each man kills the thing he loves” är filmens ledmotiv. Jeanne visar sin avsaknad av fåfänga och sitt mod när hon spelar den åldrade, slitna Madame Lysiane, bordellmamma och den mordiska huvudpersonens älskarinna. Jeanne Moreau ger den våldsamma filmen en melankolisk värme, ja ett slags ömhet.

Ömhet har också den scen i Orson Welles gripande ”Falstaff” (1965, den film regissören själv var mest nöjd med) där Jeanne som Doll Tearsheet tröstar en livstrött Falstaff (Welles själv). I både Fassbinders och Welles filmer spelar hon på engelska och regissörerna utnyttjar hennes vackra franska brytning. Två saker hos henne är särskilt oförglömliga: den uttrycksfulla munnen med de sorgset neddragna mungiporna som blixtsnabbt kunde slå om till okynne och glädje, och rösten, den där magiska rösten som med åren fick en allt mörkare timbre i tal såväl som i sång.