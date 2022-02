Hon utmanar Onlyfans – med kryptovaluta

”Hips tik-tok when I dance, on that demon time, she might start a Onlyfans”

Så sjöng Beyoncé i remixen av låten ”Savage” med Megan Thee Stallion, som blev viral på Tiktok under pandemins början. Det var också då som Onlyfans exploderade i popularitet – mycket tack vare draghjälp från den globala kändiseliten och isoleringen i karantän. I skrivande stund har sajten över en och en halv miljon aktiva postare.