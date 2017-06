De sista indianerna

En solig junikväll i Stockholm drar den franska litterära storstjärnan Nina Bouraoui fullt hus på Kulturhusets internationella författarscen. Hon har en hängiven svensk publik, något som är möjligt genom Elisabeth Grates omsorgsfullt valda utgivning. Men på Grate förlag finns också Bouraouis betydligt mindre kända franska generationskamrat Marie-Hélène Lafon, som nu i vår är aktuell på svenska med den förtätade kortromanen ”De sista indianerna”. Där Bouraoui förför med en vacker, sensuell och våldsam prosa som ofta kretsar kring teman som begär, identitet och inre och yttre gränser gör Lafon något helt annat – men hon är också mycket väl värd att stifta bekantskap med.

Lafons realistiskt konkreta stil kan snarare kännetecknas av frånvaron av förförelse, en strävt uppriktig brutalitet. Romanen befolkas av osedda, glömda, nästan stumma människor på den franska landsbygden i landskapet Cantal. I en bondgård som ärvts på mödernet och som hört till familjen i fyra generationer lever det åldrande syskonparet Marie och Jean ett stillsamt liv sedan den stränga mamman dött.

Under drygt hundra sidor utspelas romanen på nuplanet och i Maries minne. Marie som fantiserar om att få köpa helt nya rejäla köksstolar, men vet att hon och brodern kommer att förbli sittande på det ärvda möblemang som fyller huset fram tills döden kommer. Från bondgården betraktar hon grannarna, ”klanen”, de som föder barn på barn, låter boskapen höras med högljudda koskällor, hundflocken ohämmat föröka sig, sopor svämma över och den färgglada tvätten hänga ute till allas beskådan.

Efter första genomläsningen tänker jag att berättelsen skriver sig fram till ett becksvart mörker. Det finns ingen nåd för de kvarglömda syskonen, bara döden att vänta. Men romanens egensinniga stil är samtidigt uppfordrande, lockar till omläsning och en vilja att förstå vad den här texten gör. Upprepningen av vardagssysslorna, beskrivningen av möblerna, kläderna, tingen handlar ju samtidigt om att fästa ett slags liv på papper, ett lantbrukarliv som för några generationer sedan var avundsvärt och tryggt – men nu när djuren sålts och syskonen pensionerats helt har mist sitt värde. Marie anar att de progressiva grannarna kommer ta över deras gård och använda den för ”grön turism” när stadsbor under några veckor kan pröva på hur det är att ”bo på lantgård”. Och i och med att texten låter Marie betrakta och formulera sin värld så handlar romanen inte främst om, som baksidestexten säger ”ett förspillt kvinnoliv”, utan gör en typ av liv som få drömmer om idag synligt och låter det ta plats.

Texten ser helt enkelt Jean och Marie på ett helt icke-romantiserat sätt, och förklarar den förlegade moral som i någon mån gjort dem livsodugliga, medan grannarna anpassat sig och förändrats med tiden, men möjligen också förlorat ett slags hederlighet.

Romanen är upptagen med frågor om liv och död i dess mest konkreta former – att äta, lämna efter sig sopor, att bli sjuk, dö, begravas – de återkommande begravningarna rutar verkligen in livet i byn – att få eller inte få avkommor oavsett om man är djur eller människa. Som visar texten hur livet far fram med oss människor, hur bräckliga vi är inför snabbt skiftande livsvillkor. Ibland vill texten inte sätta punkt – avsluta, dö… – utan håller sig maniskt vid liv genom att upprepa och beskriva både tingen och Maries minnen och tankar.

Marie blir inte vald av någon annan människa, upplever ingen romantisk eller fysisk kärlek. Hon fantiserar istället om de livfulla grannarna och allra mest om fosterbarnet Alice och hennes grymma, gåtfulla öde som når sin kulmen det revolutionära året 1968. Men om den utsatta, skyddslösa flickan tenderar att vara en alltför använd figur i samtidsfiktionen så återfinns en utsatthet hos många av personerna i Lafons roman. Texten målar inte fram någon nostalgi eller dröm om att återskapa en agrar livsform som gått förlorad, men genom den observanta och noggranna beskrivningen av framförallt Maries tillvaro upprättas hon – även om man som läsare önskat henne ett annat slags liv.