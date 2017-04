Hon slutade aldrig att skildra den amerikanska södern

Carson McCullers i sitt hem i Columbus 1941. Foto: TT

Balladen om det sorgsna kaféet och sju noveller

Carson McCullers var endast tjugotre år gammal när hon 1940 utkom med sin första roman ”Hjärtat jagar allena”. Men på något vis är det en redan fullfjädrad författare som beskriver den dövstumme John Singer och den säregna dragningskraft han utövar på de människor som kommer i hans väg. Som om McCullers redan, liksom Monika Fagerholm skrev i förordet till den svenska nyutgåvan för några år sedan, hade skapat sig fullt tillträde till sitt mentala rum, denna plats där ”dröm och verklighet går in och ut ur varandra”, så att hon på frågan hur många dövstumma hon känner flauberskt kunde svara: ”Inte en enda. Men jag känner John Singer.”

McCullers lämnade tidigt den amerikanska södern ”där själen ruttnar av leda”, men hon slutade aldrig att skildra dess sömniga städer där ingenting händer, samtidigt som man har den där stickande känslan av något annalkande.

Så en dag gör någon sitt inträde på den dammiga huvudgatan, och utan att vi riktigt förstår varför, tänker vi att det aldrig kan båda gott. I ”Hjärtat jagar allena” var det den dövstumme John Singer. I kortromanen ”Balladen om det sorgsna kaféet”, som nu utkommit i svensk nyöversättning med sju noveller, är det först ”puckelryggen”, och därpå kåkfararen Marvin Macey som återvänder. Föremålet för deras uppmärksamhet är Miss Amelia, en särling som från sitt hus i stadens utkant säljer sprit och drar igång i rättstvister med folk. Men när puckelrycken dyker upp vid hennes dörr händer något med Miss Amelia.

Så uppstår det kafé som med åren blir en ren institution, tills den dag då Marvin Macey återvänder, han som gjorde Miss Amelia så rasande att hon avpolletterade honom efter endast tio dagars äktenskap. Vad exakt det var som hände får vi aldrig veta, men McCullers ger oss en hint genom sin numera klassiska beskrivning av kärlekens predikament: ”Nästan alla vill vara den som älskar. Och den bistra sanningen är att på något dunkelt och gåtfullt sätt är det för många outhärdligt att vara den som älskas. Den som älskas fruktar och hatar den som älskar, och det på goda grunder. Den som älskar försöker alltid bryta ner den som älskas. Den som älskar längtar alltid efter att vara tillsammans med den som älskas, även om denna upplevelse uteslutande vållar honom smärta.”

Håkan Bravinger som står för nyöversättningen, har tagit fasta på McCarsons utmärkande karghet. Där Olov Jonasson i sin översättning gjorde ambitiösa försök att ge den specifika sydstatsamerikanskan en svensk språkdräkt, fokuserar Håkansson på flödet. Rader som ”Drink, she said. It will liven your gizzard”, blir hos Jonasson till ”Drick”, sade hon. ”Det piggar upp i krävan”, och av Bravinger till ”Drick”, sade hon. ”Det är bra för magen.” Texten till läsaren eller läsaren till texten, den eviga frågan, och smakfrågan.

Några ord bör också sägas om novellerna. För om McCullers i romanerna briljerar i sin förmåga att skapa det rätta avståndet till sina karaktärer, så blir hon rentav mästerlig i det kortare formatet. Varje rad, varje tillstånd är avvägt med nästan kuslig precision, men så var ju McCullers också en mycket begåvad musiker.

Det kunde vara tacksamt att jämföra McCullers liv med hennes böcker: alkoholen, det stormiga äktenskapet och hennes eget, alldeles för korta liv. Det är ett ett verk i sig, och sådana har för övrigt redan skrivits (och utförligt beskrivits i Stina Stoors förord). Men på något vis vore det att reducera hennes böcker. Snarare vill jag föreställa mig att det rum som förutsatte skrivandet ändå fanns där livet till trots, och vice versa. Eller som Charles Bukowski så fint illustrerade det i en dikt skriven någon gång efter McCullers död, såsom han föreställde sig den (min översättning): ”hon dog av alkoholism/ på ett ångbåtsdäck/insvept i en filt. (…) en förbipasserande turist meddelade kaptenen/ som ”snabbt flyttade kroppen till någon annanstans på skeppet” och allt som blev kvar var hennes böcker om ensamhet och kärlekslös kärlek, medan allt fortsatte ”precis som hon skrivit.”