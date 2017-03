Hon skriver världshits i hemlighet

Det var efter det här som hon kom på att hon kunde skriva under pseudonym och plötsligt blev det kreativt att göra musik igen, när den inte behövde samspela med hennes egna ideal. Hennes fyndiga formuleringar, och kanske framförallt hennes perspektiv, uppskattades av artisterna, där många var just kvinnor i hennes egen ålder. Men efter att ha hängt vid mixerbordet en tid började det bli enerverande att sitta bredvid killarna och leverera text, hon ville också komma åt knapparna.

– Jag ville prova lite grejer utan att någon skulle säga till mig vad som var rätt och fel. Så jag spelade in flera låtar och kände mig så upplyft att jag gick raka vägen och köpte en bärbar dator på avbetalning, säger Sophia.

Hon skapade debutalbumet ”The laptop diaries” hemma i sovrummet 2008, och äntligen lät musiken som hon ville. Blandningen av soul och electro fick kritikerna att jämföra henne med Robyn, medan hennes attityd snarare förde tankarna till Erykah Badu. Warner fick upp öronen för hennes tonsatta dagboksanteckningar. De ville ge ut skivan och började planera för en stor spelning på Berns med affischer över hela stan.

Men ju närmare konserten kom desto sämre mådde Sophia. Redan i Paris hade hon drabbats av panikångest, och när dagen för spelningen inföll klarade hon inte av att ta sig dit.

– Jag sa till bolaget att det fanns en risk att jag inte kommer kunna göra det här, men de trodde inte riktigt på det. Alla blev så besvikna på mig och jag bestämde mig för att aldrig utsätta mig för den grejen igen.

Efteråt isolerade hon sig allt mer i lägenheten, men fortsatte att skapa musik. Hon började jobba för Anders Bagge och skrev ballader åtta timmar om dagen. Men det var stundtals kämpigt att ta sig till jobbet i rusningstrafikens myller av kroppar och vissa dagar åkte hon till studion med färdtjänst. Det var mycket snack om vilka stora artister som skulle framföra verken och vilka försäljningslistor de skulle toppa, men det visade sig mest vara tomma förhoppningar. Lönen räckte precis till hyra och avbetalning på datorn.

Max Martin Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYR≈N

När hon första gången sa nej till Max Martin var hon alltså inte på topp. Han kom fram och hälsade när hon var ute och fikade med en kompis. Undrade om det var hon som sjöng den där låten han hört på radio: ”I-rony”. Han sa att han gillade refrängen och när han fick veta att hon också producerat låten bjöd han in henne till sin studio.

– Han presenterade sig som Martin, så jag kopplade inte alls vem det var, säger Sophia, som konstaterar att hon i vilket fall aldrig blev nervös.

– Jag befann mig på besök i en värld som jag aldrig haft en tanke på att vara en del av. Att jag tog mig själv på lite för stort allvar kanske också räddade mig lite.

Under sitt alias Tiffany Amber har Sophia Somajo skrivit Britney Spears låtar ”Criminal” och ”3” tillsammans med Max Martin och Shellback. Foto: Powers Imagery / TT





Max Martin och hans låtskrivarkollega Johan ”Shellback” Schuster spelade upp en instrumentallåt och undrade om hon fick några idéer, och nästan på en gång kläckte hon första raden i refrängen till låten som skulle komma att bli Britney Spears-singeln ”Criminal”: ”Ma-ma I’m in love with a cri-mi-nal” och signades kort därefter som låtskrivare till Max Martins förlag, MXM Music. Hon beskriver det som motsatsen till en hitfabrik.

– Martin sitter inte och gör hundratals låtar om året. Han skriver kanske ett tiotal, men alla spelas in av stora artister och blir hits som hamnar högt på topplistor. Mer än något annat är det ett hantverk, på samma nivå som de stycken som en konsertpianist framför. Martin är både väldigt smart och supermusikalisk.

Trion gjorde ytterligare en låt till Britney Spears: ”3”, som gick direkt in som etta på Billboardlistan. Sophia satte sin prägel på denna banala hit om en trekant genom att låta Britney rimma ”three” med folkpoptrion Peter, Paul and Mary [Mar-iii].

Nu handlade det ju inte längre om att skriva låtar till Idoldeltagare, varför höll du fortfarande skrivandet hemligt?

– En stor del av min identitet har handlat om att ta avstånd. När jag växte upp var det ett ganska sekteristiskt musikklimat där man var tvungen att välja antingen eller – äkthet eller hits – och jag är den första att erkänna att jag är en produkt av det. Jag ville först etablera mig själv som en självständig artist.

Hade det blivit fel sorts exponering annars?

– Ja, hade Max Martins namn nämnts i samband med min hemmamixade platta hade folk bara hört en dåligt producerad popskiva. Det hade varit orättvist mot verket och de här två sakerna är lite varandras motsatser. Jag ville också bevisa något för mig själv genom att inte få skjuts av någon annan. Sen är jag gärna med och skriver hits åt andra för att det är socialt trevligt och det ger mig ekonomisk frihet att göra min musik utan kompromisser.

Under sitt eget namn har Sophia Somajo skrivit för svenska kollegor som Robyn (”Time machine”) och Style of Eye (”Kids”). Men hon använder också en mängd olika pseudonymer när hon skriver musik åt andra, både mans- och kvinnonamn.

– Jag vill fortsätta att göra musik på det här sättet utan att snacka om det. Det är ett så stort maskineri – även om man skriver något som man tycker är fett kan någon i kostym alltid be en att förenkla texten. Men så länge jag inte har mitt namn på låten känns det okej.

Hon vill inte avslöja sina alias, men går efter lite tjat med på att släppa ifrån sig det som ligger längst från hennes eget uttryck: Tiffany Amber.

– Namnet tog jag från skådespelaren som gjorde Valerie i tv-serien ”Beverly Hills 90210”. Jag skolkade från skolan när ”Beverly Hills” gick i repris och för mig är det förknippat med samma era som när Brittan och Christina Aguilera var på MTV och Backstreet Boys sålde ut Globen.

Som Tiffany Amber har Sophia skrivit hits åt dem alla tre. På internetforum misstänker fansen att den svårgooglade låtskrivaren är ett täcknamn för hitfantomen Lukasz "Dr. Luke" Gottwald.

– Låtens budskap är inte så viktigt för Tiffany Amber, säger Sophia Somajo och konstaterar att hennes alias alltid får uppdraget om hon själv har för svårt att identifiera sig med artisten eller om texten behöver skalas ner mycket.

Men även Tiffany har sina gränser; Sophia tackade nej till att skriva för Taylor Swift, idag en av världens största popstjärnor, eftersom hon såg henne som en konservativt kristen countryartist.

Sophia Somajo jämför låtskrivandet med reklambranschen, där en kampanj kan vara både intresseväckande, välgjord och smart, men där det ändå handlar om att marknadsföra något. Oftast får hon en så kallad pitch, som kan vara ett tema eller en specifik artist som hon ska skriva för.

– Jag har lärt mig att inte ta ut segern i förskott, det är ofta som det sägs att en låt man skrivit ska bli en förstasingel eller finnas med på soundtracket till en stor Hollywoodfilm, men så ändras det i sista sekunden.

Vem som ska spela in och ge ut låten är ibland lika ovisst. ”The Light”, som finns med på Adam Lamberts senaste album, var från början skriven för Katy Perry.

– Efter Katy Perry gick låten vidare till Ellie Goulding, för att sedan hamna hos Florence and the Machine innan den till sist spelades in och gavs ut av Adam Lambert.

2012 kom Sophias andra skiva ”T.T.I.D.S.D.I.E.U.I.C” (That time I dug so deep I ended up in China) som hon gav ut på det nystartade egna skivbolaget Do It Yourself Bitch Productions. Albumet skänkte hon bort via en fildelningssajt.

I nästa vecka släpps hennes tredje skiva, minialbumet ”Freudian slip”. Somajos säregna röst bryter genom lager av dystopiska landskap och drivna popmelodier och får lyriken att dröja sig kvar. Efter att äntligen ha etablerat sig som den artist hon vill vara, både för sig själv och andra, har hon för första gången samarbetat med andra på de egna låtarna, bland annat Jocke Berg från Kent och Patrik Berger som skrivit för Lorde och Lana Del Rey.

För fem år sedan flyttade Max Martin, som många av Sophias andra låtskrivarkollegor, till Los Angeles. Men Sophia stannar kvar i Stockholm.

– Om Tiffany fick bestämma skulle jag flytta direkt och skita i mitt tröga artistprojekt. Tiffany skulle skriva hits hela dagarna, men jag vill bara åka på studiebesök ibland. Jag måste inte bli mångmiljonär på att skriva låtar. Jag trivs så bra med att köpa lite småkakor, skriva en världshit någon gång ibland och sen promenera hem.

"Jag har lärt mig att inte ta ut segern i förskott, det är ofta som det sägs att en låt man skrivit ska bli en förstasingel eller finnas med på soundtracket till en stor Hollywoodfilm, men så ändras det i sista sekunden", säger Sophia Somajo. Foto: Staffan Löwstedt

