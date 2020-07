Hon skärskådar vår tids stora bedrägerier

När jag läser Jia Tolentinos essäer för The New Yorker, skrivna mellan våren 2016 och sommaren 2020, känns det osannolikt att det bara har gått fyra år sedan det senaste presidentvalåret. Så mycket har inträffat och förändrats, både i USA och övriga världen. Den tredje november är det dags igen och om möjligt ännu mer avgörande.

Hösten 2019 debuterade den 31-åriga The New Yorker-journalisten som författare med essäsamlingen ”Trick mirror. Reflections on self-delusion”. Den hamnade direkt på New York Times bästsäljarlista. Kritikerna jämförde henne med författare som Susan Sontag och Joan Didion. Nu ges de nio essäerna ut på svenska med titeln ”Falsk spegel. Reflektioner om självbedrägeri i en modern tid”. Texterna är alltså skrivna under de två första åren av Donald Trumps presidentskap, en tid ”då den amerikanska identiteten, kulturen, tekniken, politiken och diskursen verkade smälta samman till en outhärdlig supernova av ständigt tilltagande konflikt”.