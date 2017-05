Hon ska göra biologisk mångfald "mainstream"

Internationella dagen för biologisk mångfald (International Day for Biological Diversity) ska hylla jordens biologiska mångfald.

Syftet är att väcka medvetenhet hos så väl allmänheten som hos våra folkvalda politiker om den biologiska mångfalden och dess situation i världen i dag, vilka utmaningar och hot som finns samt hur vi kan skydda den.

Dagen har firats sedan år 2002 med ett nytt tema för varje år. FN:s arbete för att bevara vår biologiska mångfald startade redan vid Riomötet 1992 då The Convention on Biological Diversity skrevs och sedermera ratificerades år 1993.

I konventionen finns det tre viktiga mål: bevarandet av den biologiska mångfalden, ett hållbart nyttjande av de biologiska resurserna, ett rättvist utnyttjande av jordens resurser.

Källa: Stockholms universitet