Hon sände ett hemligt budskap till gaypubliken

Det är premiärkväll på den tjusiga nattklubben The Talk of the Town i London, med fullsatt salong och förväntan i luften. I kulisserna står en späd kvinna med skimrande långklänning och spretigt mörkt hår och blickar skräckfyllt ut över sin publik. Hon gör ett försök att fly – ”jag är så torr i halsen, jag kan inte sjunga i dag” – men en assistent knuffar ut henne på scenen.

Hon ser så förtvivlat bräcklig ut, i det vita strålkastarljuset, med stora sotade ögon och bleka kinder – tills hon börjar sjunga. Efter bara några toner förändras stämningen i rummet. Först infinner sig lättnad, sedan får lokalen atmosfären av ett rusigt väckelsemöte.