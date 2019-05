Bara 11 anställda – men omsätter 320 miljoner

Pernilla Ramslöv är vd för, och medgrundare till, Nox consulting, en konsultförmedlare inom IT som har ett nätverk av tusentals konsulter. Den första miljonen kom in i bolaget redan efter första verksamhetsåret. Bolaget grundades 2011 och under 2018 omsatte Nox 320 miljoner kronor.

– Jag drivs av att göra det omöjliga möjligt. Det växer ut några extra små horn om jag hör någon säga: ”Det där klarar du aldrig”, säger Pernilla Ramslöv i podden Min första miljon och konstaterar att hon är en orädd människa när det kommer till företagande.