Hon kan bli Finlands yngsta statsminister någonsin

Mycket är fortfarande väldigt oklart. Att en finsk statsminister avgår mitt under pågående mandatperiod är inte ovanligt. Men att det sker under så här dramatiska former är sällsynt.

Den formella förklaringen är att regeringspartiet Centern tappade förtroendet ”för en person i regeringen” i samband med en finsk poststrejk. Trots att Centerledaren Katri Kulmuni vägrade säga det högt så visste alla att det handlade om statsminister Antti Rinne, som valde att avgå.