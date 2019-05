Hon gör tvillingdrama i psykotisk alpmiljö

Som 19-åring slog Josefin Asplund igenom i "The girl with the dragon tattoo", stjärnregissören David Finchers version av Stieg Larssons "Män som hatar kvinnor". Efter genombrottet har hon bland annat synts i långfilmen "Call girl" och i HBO:s storserie "Vikings". Men det är i "Himmelsdalen" (med premiär på C More 30 maj) som hon nu gör sin första riktiga huvudroll.

– Är det verkligen så? Gud nu måste jag tänka... Jo men det har du nog rätt i, säger Josefin Asplund och skrattar.