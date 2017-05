Hon förklarar hur män förklarar saker

Rebecca Solnit hör av sig två dagar innan vår bokade tid. Hon är trött och har flera, svåra deadlines, förklarar hon.

– Kan vi ses nästa vecka i stället?

Jag blir inte särskilt förvånad. Rebecca Solnit är nog en av de mer upptagna skribenterna i USA just nu. Vi kommer överens om att ändå mötas när vi bestämt, men fotografen och hon en annan dag.

Vi träffas i hennes hem i området Mission i östra San Francisco. Som de flesta trähusen i liknande stil i staden är det målat i bjärta färger: i grönt, lila och vitt. Rebecca Solnit lyckades köpa sin lägenhet för 4-5 år sedan, i sista minuten som hon uttrycker det. Områdets bostadspriser har skjutit i höjden på grund av Silicon Valley, högavlönade i IT-branschen köper bostäder och pendlar. Vi slår oss ned i hennes solupplysta vardagsrum, med böcker överallt omkring oss: på hyllor, soffbord, mindre bord och på golvet.

FAKTA Namn: Rebecca Solnit. Gör: Författare, historiker, konstvetare och aktivist. Skriver regelbundet i Guardian och Harper magazine. Undervisar i skrivande på Stanford. Född: 1961 i Bridgeport, Connecticut. Uppvuxen i norra Kalifornien. Bor: San Francisco. Familj: ”Partner.” Aktuell: Med nya textsamlingen ”The mother of all questions” som just kommit ut i USA och ges ut i svensk översättning som ”Alla frågors moder” i september. Tidigare i våras kom hennes hyllade bok ”Wanderlust - att gå till fots” från år 2000 på svenska. Böcker på svenska: ”Män förklarar saker för mig” (boken kom 2014, men titelessän skrev hon redan 2008), ”Gå vilse. En fälthandbok”, ”Det avlägset nära” och ”Wanderlust”.

Sedan 1991 har hon själv skrivit en ansenlig hög böcker i sin karaktäristiska stil, en blandning av personligt och politiskt, ett slags journalistisk vindlande memoaressä med invävd konstkritik och ofta med hänvisning till husgudarna Virginia Woolf och Henry David Thoreau. Hon har jämförts med Susan Sontag, skrivit om vandringens historia i ”Wanderlust”, om hopp i ”Hope in the dark”, om nedtystade kvinnor i nya ”The mother of all questions”. Och väldigt mycket annat, ofta med inslag om feminism och klimatförändringar. Hennes texter tar ofta avstamp i hemstaden och den första av de alternativa atlaser hon gjorde om amerikanska städer handlade naturligtvis om San Francisco.

Hon ser inte utmattad ut. Tvärtom. De stora, blå ögonen är klara och ser ut att registrera allt, och hon är elegant klädd i en välstruken, grå kostym. När jag kommenterar att jag kan förstå om hon är trött och har mycket att göra avfärdar hon det.

– Det saknas ett ord i engelskan för sådant som är väldigt krävande, men inte fruktansvärt och inte så att du tycker synd om dig själv. Jag har ett favorituttryck för det: ”Det där är bara ett cadillac problem!” Då är det ett problem som handlar om överflöd och inte brist.

Fast Trump är väl inte ett sådant? säger jag, som syftade på att det politiska läget har gett henne mer att göra.

– Hell no! Nej, han är en mardröm. Han är odjuret i Babylon, en dålig realitysåpa som vi lever i, det vita, styrande patriarkatets revansch...

Hennes ilska är inte tyngd av uppgivenhet. Tvärtom. Rebecca Solnit har skrivit om hopp i många år nu, med start under George W Bushs tid som president. Hennes essäbok med titeln ”Hope in the dark” från 2004 kom ut med nytt förord förra året, och en sista bok i hennes trilogi som ska ingjuta hopp i människor, ”The mother of all questions”, gavs ut i USA tidigare i våras och kommer på svenska som ”Alla frågors moder” i höst.

Även om hon inte blev överraskad av Trumps valseger ägnade hon en vecka åt att vara rasande.

– Men på åttonde dagen vaknade jag: ”Åt helvete med att försöka överleva Trump om vi kan försöka stoppa honom.”

Rebecca Solnit tycker att det har varit en speciell tid på det viset att motståndet har visat sig så ”starkt och vackert”.

– Det var inget jag förväntade mig.