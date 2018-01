Aretha Franklin ska själv ha valt ut Jennifer Hudson för att spela huvudrollen i den kommande filmen om Franklins liv, skriver Variety.

Det var på producenten Clive Davis Grammy-förfest vid Times Square i New York i helgen som han avslöjade filmnyheten. Hudson var på plats och framförde ett medley med Franklinlåtar som "Think", "Rock steady" och "(You make me feel like a) Natural woman".