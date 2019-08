Hon memorerade terroristernas namn. Medan de våldtog eller misshandlade henne upprepade hon deras karaktärsdrag för sig själv, som ett mantra. Kort innan IS kalifat föll lyckades hennes överlevande anhöriga samla in 12 000 dollar och köpa tillbaka henne. Det första hon gjorde när hon omfamnades av sin bror och hans son var att be dem skriva ned de namn hon memorerat.

Nu när hon är fri bär hon dem i sin väska, namnen på förövarna. De är nedtecknade i en anteckningsbok, 17 män som köpt och sålt henne. Hon är en av många kidnappade mödrar jag samlar material om. National Public Radio, NPR, lyckades få en intervju med henne.

Hennes make och tre av deras söner blev skjutna av ISIS. Sammanlagt har 21 av hennes släktingar dödats under slakten av yezidierna som började för exakt fem år sedan, den 3 augusti 2014, samma dag som hon kidnappades.

Vi håller minnesstunder över hela världen, för att hedra offren och påminna andra om folkmordet. Tusentals män och äldre kvinnor slaktades. 7 000 barn och kvinnor som kunde säljas på sexslavmarknader kidnappades, än i dag saknas 3 000 av dessa.