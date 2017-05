Hon är hetast i jakten på Salander

Claire Foy kan spela Lisbeth Salander i Hollywoods kommande "Millennium"-film. Arkivbild. Foto: Joel Ryan

Sökandet efter nästa Lisbeth Salander pågår för fullt i Hollywood – och det hetaste namnet är "The crown"-stjärnan Claire Foy, skriver Variety.

Enligt tidningen ligger brittiska Foy högst på filmbolaget Sonys lista över vilka skådespelerskor de vill ska dra på sig Salanders skinnjacka i den kommande "Millennium"-filmen.

I "The girl with the dragon tattoo" från 2011 spelades rollen av Rooney Mara, men inga av filmens skådespelare väntas återvända i uppföljaren.

Filmen bygger på "Det som inte dödar oss", David Lagercrantz uppföljare till Stieg Larssons trilogi. Fede Alvarez ("Don't breathe", "Evil dead") står för regin.