”Hon är fullt jämförbar med Dostojevskij”

Skönlitteratur

1. ”Tiden second hand”, Svetlana Aleksijevitj

2. ”Göra sig kvitt Eddy Bellegueule”, ”Våldets historia”, ”Vem dödade min far” (alla tre – helheten), Eduard Louis

3. ”Det är bara gudarna som är nya”, Johannes Anyuru

4. ”Vita tänder”, Zadie Smith

5. ”Min kamp” 1-6, Karl Ove Knausgård

Biografi

1. ”Tillbaka till Reims”, Didier Eribon

2. ”Den förseglade tiden”, Andrej Tarkovskij

3. ”Mammorna”, Alexandra Pascalidou

4. ”The complete graphic album”, Factory records*

5. ”Nationalboken – den enda sanna skrönan om Nationalteatern”, Lars Jacob Jakobsson, Peter Wahlqvist

Fackbok

1. ”Chockdoktrinen”, Naomi Klein

2. ”Flytande rädsla”, Zygmont Baumann

3. ”Efter Europa”, Ivan Krastev

4. ”Kapitalet i 21 århundrandet”, Thomas Piketty

5. ”The transformative power of performance: A new aesthetics”, Erika Fischer-Lichte

Barn/ungdomsbok

1. ”I taket lyser stjärnorna”, Johanna Thydell

2. ”Pojkarna”, Jessica Schiefauer

3. ”Talking to my daughter about the economy”, Yanis Varoufakis

4. ”Nu leker vi den fula ankungen”, Barbro Lindgren, Eva Lindström

5. ”Hungerspelen”, Suzanne Collins