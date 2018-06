Hon anmälde sexövergrepp – nekades att delta i möte

GENÈVE Det var ett välbevakat styrelsemöte med FN-organet UNAIDS som öppnades på tisdagen i Genève. Detta var första gången som styrelsen med 22 länder och ickestatliga organisationer träffades sedan sexövergreppsaffären exploderade i vintras. Då skapade anklagelser om sexövergrepp mot svenska Martina Broström rubriker runtom i världen. Den anklagade toppchefen Luiz Loures friades först, men utredningen var så bristfällig och fylld med jäv och försök till mörkläggning att en ny utredning nu startat.

Det gick inte att ta miste på att mötet var laddat. Sju delegater från olika länder som SvD talade med vägrade ge kommentarer. Tre av dem sa även att "jag har instruktioner att inte prata med medierna". En kvinna från en ickestatlig organisation med t-shirt med texten "We Believe in Her" (Martina som anmält sexövergreppet) stoppades vid ingången till salen och vägrades inträde tills hon bytt kläder. Journalister på plats ombads lämna salen trots att mötets alla dokument är offentliga.