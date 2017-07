Homonationalismen här för att stanna

Foto: Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN

Kulturella sedvänjor hindrar homosexuella från att leva fria liv. När Aftonbladet granskar hedersförtrycket i Sverige berättar en ung kvinna från mellanöstern att hennes pappa misshandlade henne för att hon gick hand i hand med en annan kvinna.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Ungdomsstyrelsen uppger att var femte ung HBTQ-person har upplevt våld hemma. I Tyskland rapporteras att antalet hatbrott mot homosexuella har ökat med 16 procent i Berlin på ett år.

Populistiska partier runt om i Europa har nu börjat värva och vända sig till homosexuella, bland annat i Frankrike, Österrike och Tyskland. Två av Front Nationals partiledare Marine Le Pen närmaste rådgivare är gayaktivisten Sébastien Chenu och den likaså homosexuelle Florian Philippot. Enligt en undersökning har Front National var fjärde av Paris gayröster.

Annons X

Debatten rör sig bort från konflikten individ–familj–stat. Nu handlar det om väst mot öst. Det populisterna fångar är att den västerländska kulturen rymmer tolerans, till och med acceptans, för olika sätt att leva. Invandring och islam menar de är hotet mot denna öppenhet. Donald Trump: ”Thank you to the LGBT community! We will fight for you while Hillary brings in more people threatening your freedoms!” (14/6 2016).

Förra veckan gick Storbritanniens konservativa ledare Theresa May ut och sa att partiet har haft fel om homosexuellas rättigheter och borde ha varit mer tillåtande tidigare. Angela Merkel har också svängt i homoadoptionsfrågan.

Samtidigt finns det en kritik i Sverige att våra borgerliga partier är för liberala. Min analys är en annan. Att backa vore helt fel strategi, både ideologiskt och taktiskt. En fingervisning om framtiden är att Paula Bieler och Linus Bylund (SD) är oeniga med sitt parti om homoadoption – de är för.

Högerpopulisternas flört med HBTQ-rörelsen är framgångsrik i hela Västeuropa. Problemet är att dessa partier inte tror på starkt rättsskydd och grundläggande rättigheter. När vinden vänder, kan homosexuellas och andras minoritetsskydd försvinna.

Sveriges borgerliga partier behöver stärka sina positioner i HBTQ-frågor men inte genom att flörta, utan genom att bli mer principfasta. I Texas är både samkönade äktenskap, homoadoption och surrogatmödraskap tillåtet. Det finns en konstitution. Principen att alla har rätt till sin egen kropp trumfar åsikter om bögar och flator.