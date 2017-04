Bor Homer Simpson här? Foto: Charles Dharapak

Det skrivs mycket om det förvirrande och förvirrade mannen i Vita huset.

Ledare

Dem bästa sammanfattningen jag hittills sett kommer från Project Syndicate och har skrivits av en filosofiprofessor, Steven Nadler.

Trump’s epistemological arrogance is something that we tolerate, and strive to correct, in children. It is not a trait one expects to find in educated, mature adults – and certainly not in the person who holds the highest office in the most powerful country in the world.

As Trump’s chaotic presidency continues to unfold, one thing that we can know for sure is that any policy he introduces, and any action he takes, will occur against a backdrop of deep ignorance, and even meta-ignorance. Sadly, nothing could be more dangerous for the United States, other countries, or the planet.

(Min översättning) Trumps kunskapsteoretiska arrogans är något som vi skulle tolerera och sträva efter att korrigera hos barn. Det är inte en egenskap man förväntar sig att finna hos utbildade, mogna vuxna - och definitivt inte hos den person som innehar det högsta ämbetet i det mäktigaste landet i världen. Som Trumps kaotiska presidentskap fortsätter att utvecklas, är det en sak som vi kan veta helt säkert att all politik han introducerar och alla åtgärder han vidtar, kommer att ske mot en bakgrund av djup okunnighet, och även meta-okunnighet. Tyvärr kunde ingenting vara farligare för USA, för andra länder, eller för planeten.

Vill man läsa en aktuell genomgång av vad det handlat om nu de senaste dagarna kan läsa detta från Boston Globe: The Homer Simpson theory of international affairs - hide under a pile of coats and hope that somehow everything will work out.