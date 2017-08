Hollywoodstjärnorna skiljer sig

Anna Faris och Chris Pratt möttes 2007 och gifte sig två år senare. Arkivbild. Foto: Jordan Strauss

Efter åtta år som gifta tog kärleken slut för skådespelarna Chris Pratt och Anna Faris. I ett gemensamt uttalande berättar stjärnparet att de skiljer sig, skriver nyhetsbyrån AFP.

Paret, vars son Jack fyller fem i augusti, säger att de är besvikna över att behöva framföra nyheten att de "länge försökt att rädda sitt förhållande".

"Vi hyser fortfarande kärlek för varandra och kommer alltid att minnas vår tid tillsammans med glädje", säger de.

Paret träffades 2007 vid inspelningen av komedin "Take me home tonight".

Senast i april verkade allt vara frid och fröjd mellan makarna då Pratt förevigades med en stjärna på Hollywood Walk of Fame.

– Jag vet att om vi inte levde våra Hollywoodliv skulle vi vara lyckliga tillsammans ute i skogen, sade Faris då, enligt AFP.

38-årige Chris Pratt blev känd genom komediserien "Parks and recreation". Sedan dess har han blivit ett av Hollywoods mest eftertraktade namn med roller i "Jurassic world" och "Guardians of the galaxy".

Anna Faris, 40, har spelat i komedier som "The dictator" och "Scary movie"-filmerna.