Kanske är det dags att byta promenaden på The high line mot ett teaterbesök under nästa New York-besök? När Broadway nu presenterar teaterprogrammet för 2017/2018 är det en rad Hollywoodstjärnor som ställer sig på scen: Tina Fey, Olivia Wilde, Michael Moore och Chris Evans är bara några namn som intar Manhattans teatrar.

Bland pjäserna är det framförallt teateruppsättningar av Hollywoodfilmen Mean girls, Disneysagan Frozen och musikalen My fair lady som sticker ut.

Olivia Wilde spelar en av huvudrollerna i scenuppsättningen av George Orwells roman 1984, Michael Moore tar sikte på Donald Trump i sin enmans-show The terms of my surrender och Chris Evans – känd från huvudrollen i Captain America och Avengers – spelar mot Michael Cera i dramat Lobby Hero.

Lägg därtill Oscarsbelönade Mark Rylance i Farinelli and the King, Hollywoodhunken Clive Owens i M. Butterfly och Downtown Abbey-stjärnan Elizabeth McGovern i Time and the Conways.

