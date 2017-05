Hollywoodparter kan närma sig överenskommelse

Snart måste parterna i Hollywood nå en överenskommelse, annars bryter den första manusförfattarstrejken på tio år ut. Arkivbild. Foto: Kevork Djansezian/AP/TT

Parterna är fackförbundet Writers guild of America (WGA), som representerar Hollywoods manusförfattare, och arbetsgivaren Alliance of motion picture and television producers (AMPTP).

De har förhandlat hela helgen, men har kommit överens om att inte prata med medier. Enligt källor till branschpress verkar parterna dock ha gjort framsteg.

"T-shirtar har tryckts. Skyltarna är klara. Hoppas vi inte behöver dem", skriver David Slack, som skriver manus till bland annat "MacGyver", på Twitter.

Enligt WGA har kortare säsonger av manusbundna tv-serier och strömningssajternas intåg gjort att manusförfattarna, som får betalt per avsnitt, fått ett inkomstbortfall på i snitt 23 procent de senaste tre åren. Upphovsrättsersättning och hälsovårdsförmåner diskuteras också.

Når inte WGA och AMPTP en överenskommelse bryter den första manusförfattarstrejken på tio år ut. Mest märkbar kommer en eventuell strejk bli för de talkshower vars manus måste vara vecko- eller dagsaktuella.