Hollywoodkvinnor allt synligare i film och tv

I 39 av de 100 bästa filmerna under 2018 hade en kvinna huvudrollen eller den näst största rollen, enligt en studie från Annenberg School for Communications and Journalism vid University of Southern California. Det är en uppgång från 2017 då motsvarande siffra var 33, och 2007 var siffran endast 20.

Även svarta och asiatiska rollfigurer, såväl manliga som kvinnliga, tog större plats i 2018 års filmer och kvinnor förekom i större utsträckning i äventyrs- och actionfilmer än tidigare.