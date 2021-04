Hollywoodkändisar flyr USA – för Australien

USA bedöms vara på väg in i en ny våg, med närmare 64 000 nya fall per dag under den senaste veckan – en ökning med 11 procent jämfört med veckan före, rapporterar CNN.

Samtidigt går vaccineringen framåt. Drygt 22 procent av befolkningen har fått minst en dos, enligt den senaste statistiken från Bloomberg. CDC, den amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, har nu lättat på sina tidigare riktlinjer – som kritiserats för att vara för hårda – för dem som fått två doser vaccin.