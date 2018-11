Ingen blondin är falskare än danska Sascha, som anländer till den kitschiga plastlyxen i turkiska Bodrum för att ansluta till en grupp festande gangsters. Det är som om hennes mörka hårrötter helt och hållet existerar för att signalera bräcklighet och självhat till omvärlden, att det inte handlar om att göra sig vackrare utan om att dölja sig och försvinna. Och ingen blick är tommare än den som aldrig lyser upp hennes blanka ögon. Där finns ingen glädje, bara enstaka glimtar av någon sorts grundläggande överlevnadsinstinkt.

Man undrar: hur blev det såhär, hur hamnade hon här? Men det har man ingenting för. "Holiday" är en film som djupt föraktar samtliga sina rollfigurer, som aldrig ställer dem några frågor eller tillerkänner dem några fördjupande dimensioner. What you see is what you get. Dynamiken i relationerna är entydig och helt kopplad till plattast tänkbara analys av begrepp som makt och underkastelse. Inga underströmmar, överhuvudtaget ingen psykologi.