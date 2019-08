Höjt rut-tak sprängde rekordet

Det höjda rut-taket satte avtryck direkt. Under juli slogs nytt rekord i subventionerade städ-, flytt- och trädgårdstjänster.

En dryg miljard kronor, cirka 150 miljoner kronor mer än under samma månad i fjol. För så mycket handlade närmare 300 000 svenskar rut-tjänster under juli. För hälften av den summan får köparna göra skatteavdrag. Summan var visserligen högre i januari tidigare i år, men räknat per person nådde rut-köpen i juli den högsta nivån hittills, enligt statistik från Skatteverket.