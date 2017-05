Höjt OB-tillägg för vårdpersonal nästa år

Ekonomin för Västra Götalandsregionen är fortsatt stabil efter fjolårets rekordresultat. Men med mer osäkra tider framöver innehöll budgeten för nästkommande år begränsade satsningar, när den presenterades av den blågröna majoriteten under måndagen.

Den stora satsningen, som politikerna ville lyfta fram, berör vårdpersonalen. Målet var att dubbla all OB-ersättning – det vill säga lönen för arbete under kvällar, nätter och helger, men man har fått backa lite och kommer med en satsning på 262 miljoner kronor för att nå ungefär hälften – resten räknar de att bidra med under 2019.

– Det är det som är bakgrunden till den här satsningen är att vi har sagt att det viktigaste är att säkra nätterna – sjukvården behöver finnas dygnet runt. Därför är villkoren för de som jobbar de här obekväma tiderna vår främsta prioritet i den här budgeten, säger Jonas Andersson (L) till Göteborgsposten.

Höjt OB-tillägg för vårdpersonal 2018