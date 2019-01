Hoist köper portföljer med konsumentskulder från banker i länder som Italien och Tyskland. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hoist (43,75 kr) har som affärsidé att köpa loss portföljer med problemkrediter från banker som vill fokusera på annat än indrivning och sedan jobba in pengarna med egen inkassopersonal. Det låter kanske inte som en komplex affär. Men det är det.

Hoist är reglerat som en bank. Det ger fördelen att man kan finansiera sin affär med extremt billig inlåning. Bolagets sparkonton erbjuder 0,75 procent i dagsläget. Med 70 procent av sin finansiering från sådana källor kostar det inte mer än 1,2 procent för Hoist att finansiera tillgångar som ledigt bör avkasta 10 procent.

Kruxet är att bankstatusen också medför läskiga regleringskrav. Hoist har investerat i en styrelse som kan sådana saker. Ordföranden har fått "superarvode". Det hindrade inte att veckans besked om nya riskvikter från FI blev en oväntad kalldusch.

Aktien har rasat 35 procent på beskedet. Men med tanke på att det utan andra insatser hade krävts en nyemission på cirka 1,3 miljarder för att återställa Hoist kapitaltäckning till de 14 procent man hade innan riskvikthöjningen, så är kursfallet begripligt. En sådan emission skulle motsvara en fjärdedel av börsvärdet innan nyheten.

Idag går dock styrelsen ut och säger att Hoist kan hantera läget utan en emission. I korthet sker det genom att utdelningen slopas för 2018-2019 och genom att man sänker ambitionerna när det gäller kapitaltäckning.

Tabellen sammanfattar effekten av de nya riskvikterna och de motmedel Hoist sätter in:

Per 30/9 2018 Riskvägda tillgångar, Mkr Kärnprimärkapital, Mkr Kapitaltäckningsgrad Kommentar Med gamla riskvikter 23 781 3 132 13,1% Målet är 10,3-12,3%. Lagkrav är 7,8%. Med nya riskvikter 33 319 3 132 9,4% Majoritet av tillgångar binder 50% mer kapital Åtgärder: 1. Slopad utdelning 2018 & 2019 33 319 3 332 10,0% Adderar ca 200 Mkr till kapitalbasen 2. Nytt mål 33 319 3 332 10,0% Nytt mål 9,55-11,55%.

Lite grovt kan man säga att Hoist gör "minsta möjliga" för att hantera att rörelsens kapitalbehov ökat kraftigt. Gissningsvis är den långsiktiga lösningen att införa egna modeller för riskviktberäkning. Då kan kapitalbehoven sänkas men FI måste säga ja till saken och detta kan dröja. Det talas om två år.

Det stora tricket är att driva bolaget med tunnare marginaler. Kapitaltäckningen (CET1) sjunker från 14 till 10 procent. Det är nog inga jätteproblem givet att den nu finns lite mer säkerhetsbuffert inbyggd i nämnaren av kvoten, tack vare tyngre riskvikter. Men bland nordiska banker kommer Hoist sticka ut i negativ mening på detta nyckeltal, som är många investerares främsta riskmått inom banking.

Storbanker som Swedbank ligger kring 20 procent. Nischbanker som Resurs och Collector har kapitaltäckning på 13-14 procent. Möjligen kan Hoist få problem att finansiera sig till lika bra villkor som tidigare på obligationsmarknaden.

När man kör bolaget med tunnare kapitaltäckning, även jämfört med sina egna mål, är frågan hur mycket man vågar, och kan, gasa. Sedan noteringen 2015 har Hoist varit mycket expansiva. De har sett sig som ett tillväxtbolag. Så sent som i höstas tog man in 600 Mkr i nytt kapital för att växa. Just nu pågår en förvärvsprocess i Polen på 2,4 miljarder.

Men vi ser inga förutsättningar att det kan fortsätta i samma stil framöver. Tillväxt inom Hoist kärnaffär binder för mycket kapital. Att bredda sig mer mot lån med pant (bolån) går förstås men ger troligen lägre avkastning. Vinstprognoserna bör bantas rejält. Vår servettskiss indikerar ett nettoresultat kring 700 Mkr för 2020 vilket är runt 20 procent under konsensus.

Hur kan man se på aktien?

Sätter man en låg bankmultipel på 8 gånger vinsten som vi ser den 2020 så finns en uppsida kring 50 procent i aktien. Okej, men inte direkt utbombat och detta bygger på att Hoist inte gör en nyemission vilket vi inte är säkra på kan, eller ens bör, undvikas. Men värderingen är inte något problem med aktien utan snarast ett argument för den.

Värdering av Hoist-aktien Eget kapital Vinstnivå Eget kapital/vinstnivå, Mkr 5 300 700 Värderingsmodell Pris/Eget kapital P/e-tal Antagen multipel 1,2x 8x Rimligt värde, Mkr 6 360 5 600 Avkastningspotential 63% 43%

I bästa fall kan ledningen åla sig ur den rävsax man hamnat i genom att undgå nyemission, få nya riskviktsmodeller på plats och om en tid återstarta tillväxtresan.

Samtidigt är det problematiskt att ett bolag riggat för tillväxt nu behöver slå om till långsammare takt. Om det skulle dyka upp problem som tidigare dolts av en hög tillväxttakt så vore det inte första gången i ett börsbolag.

Den nya ledningen, med vd Klaus-Anders Nysteen, har varit frank med att effektiviteten inom Hoist inte varit god tidigare. Det har väl inte heller behövts när verksamheten dopas av billiga pengar. Nu kommer det krävas.

Vi tycker att nedsidan skrämmer mer än uppsidan lockar och skulle håller oss på sidlinjen även om Hoist-aktien borde kunna studsa upp något i det korta perspektivet.

Aktien får neutral stämpel.

Bolagets största ägare Andel av röster & kapital Swedbank Robur Fonder 9,00% EQT 8,64% Carve Capital AB 7,81% Handelsbanken Fonder 7,70% Didner & Gerge Fonder 6,49% SEB Fonder 5,44% ODIN Fonder 3,45% Jörgen Olsson privat och via bolag 3,00% Svenskt Näringsliv 2,73% Carnegie Fonder 2,09% Per Josefsson privat och via bolag 2,01% Holberg Fonder 1,93%

___________________________

