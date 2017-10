Högt tryck på att få göra körkortsprov

Sommartider betyder högtryck hos landets alla anordnare av förarprov. Men den höga efterfrågan under sommaren brukar klinga av under hösten. Något som inte skett i år. Efterfrågan är fortsatt hög av både omprov och förstagångsprov till följd av en ökning av körkortstillstånd med 19 procent under januari till och med augusti i år, jämfört med samma period förra året (totalt sett drygt 246 000 tillstånd i år).