Högt spel i Nobelköket: ”Går något fel är det kört”

Säkerheten är rigorös. Så pass att varken SvD:s reporter eller Stadshusrestaurangernas PR-ansvarige först kommer in i Stadshuset överhuvudtaget. Tills slut får vi gå in genom en bakväg, en labyrintartad gång genom källaren, via ett utrymme där gigantiska blåa kärl står uppradade märkta ”Nobel”. Att säga att det finns gott om plats för matsvinn är en underdrift.