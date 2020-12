Högsta antalet döda sedan spanska sjukan

Dödstalet kan jämföras med att under perioden 2015–2019 dog i genomsnitt 7 383 personer i november. Överdödligheten, som drabbat personer över 65 år, är alltså det antal döda som ligger över genomsnittet under en jämförelseperiod.

"Det är det högsta antalet dödsfall som uppmätts under en novembermånad sedan 1918, vilket var året då spanska sjukan bröt ut. Då avled 16 600 personer i november. Den högsta noteringen under 2000-talet var 2002, då det registrerades 7 720 dödsfall under november", skriver Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.