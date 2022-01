Just nu rapporteras 800 covidfall per 100 000 invånare i Bremen, mätt som sjudagars genomsnitt. Den regionala siffran är väsentligt över Tysklands rikssiffra där infektionsgraden ligger på 303 per 100 000 invånare, enligt tyska Robert Koch-institutet (RKI).

Under fredagen väntades tyska politiska ledare, inklusive den nytillträdda förbundskanslern Olaf Scholz, samlas i ett möte för att diskutera hur den snabbt spridda omikronvarianten ska hanteras. Tidigare har andra delar av Tyskland söder- och österut varit hårdast drabbade av coronapandemin.