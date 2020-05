Högst dödlighet i Sverige: ”Komplicerat att jämföra”

Sverige hade förra veckan högst antal döda per capita i covid-19 i världen, enligt en uträkning från Financial Times. Enligt statsepidemilog Anders Tegnell är det svårt att dra några slutsatser av uppgiften. En faktor som komplicerar jämförelsen är att vissa länder bara rapporterar in de som dött på sjukhus.

– I så fall skulle våra siffror bli knappt hälften så höga, säger Anders Tegnell.