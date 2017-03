Högsäsong för vinterkräksjuka

I månadsskiftet mellan februari och mars rapporteras flest fall av vinterkräksjuka in till Folkhälsomyndigheten. Arkivbild. Foto: JESSICA GOW / TT

Flest fall av vinterkräksjuka rapporteras in i månadsskiftet mellan februari och mars. Under vecka åtta rapporterades i år 198 fall in till Folkhälsomyndigheten, visar en ny rapport.

– Det är en utdragen topp av säsongen för vinterkräksjukan, den håller vanligtvis på två eller tre veckor, säger Elsie Ydring, molekylärbiolog på Folkhälsomyndigheten.

Efter den utdragna toppen säger hon att man vecka för vecka brukar se en successiv minskning av antalet rapporterade fall.

Den nya rapporten visar stora skillnader mellan landstingen. Flest rapporterade fall fanns vecka åtta i Jönköping, tätt följt av Värmland och Östergötland.

– Men man bör ta de regionala skillnaderna med en nypa salt eftersom det är frivillig rapportering av det här viruset. Vi har bra täckning i landet men det är ingen exakt bild, säger Elsie Ydring.

Vinterkräksjuka orsakas av calicivirus av vilket det finns två typer som infekterar människor, noro och sapovirus.

– Norovirus står för majoriteten av de fall av vinterkräksjuka som rapporteras in, säger Elsie Ydring.