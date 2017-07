Ford ökade vinsten under andra kvartalet. Arkivbild. Foto: Charlie Riedel /AP

Nettovinsten steg till 2,04 miljarder dollar, eller 51 cent per aktie, jämfört med strax under 2 miljarder dollar, eller 49 cent per aktie, motsvarande period i fjol.

Borträknat engångsposter blev vinsten 56 cent per aktie. Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en vinst på 43 cent per aktie.